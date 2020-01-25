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25 Ocak 2020, Cumartesi
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zora girdi

Serdar Dursun zora girdi

, bir süredir Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 18 maçta 7 gol atan 'yla ilgileniyor.

, bir süredir Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 18 maçta 7 gol atan 'yla ilgileniyor. Ancak Alman basını 2011'den 2016'ya kadar 'de çeşitli ikinci ve üçüncü lig takımlarında oynamasına rağmen Beşiktaş'ın dikkatini çekmeyen Serdar'ın, 29 yaşında bir anda gol umudu olarak Beşiktaş'a transferine ihtimal vermedi. Bu sezon 20 maçta 10 gol atan Serdar'ı gündemine alan siyah-beyazlıların Alman yöneticilerle masaya oturduğu, Başkan Rüdiger Fritsch'in Serdar için 2 milyon euro istediği ifade edilmişti. Alman basını ise bu iddiaya rağmen transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu duyurdu.
  1. 25.1.2020
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