Ozi resmen Feyenoord’da

Beşiktaş, Oğuzhan'ın Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, " Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Yıllık 2 milyon euro kazanan Oğuzhan'ın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. Kartal, böylece 400 bin euro'luk kaynak yaratacak.