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30 Ocak 2020, Perşembe
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Ozi resmen ’da

Ozi resmen Feyenoord’da

, Oğuzhan'ın ekiplerinden 'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, " , sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

, Oğuzhan'ın ekiplerinden 'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, " , sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Yıllık 2 milyon euro kazanan Oğuzhan'ın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. , böylece 400 bin euro'luk kaynak yaratacak.

  1. 30.1.2020
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