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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Bozenik kapısması

Bozenik kapısması

Slovakya’nın Zilina takımında forma giyen 20 yaşında forvet için ile kıyasıya bir yarışın içine girdi.

Siyah-beyazlılarda ara dönemi çalışmaları yavaş da olsa ilerliyor. İlk olarak 'ın yanına alternatif bir forvet arayan yönetiminin listesinin ilk sırasında Robert Bozenik yer alıyor. Slovakya'nın Zilina takımında forma giyen Bozenik'in adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu. Siyah-beyazlıların bu transferdeki en büyük rakipleri Hamburg, ve CSKA olarak öne çıkmıştı. Hamburg'un, 3 milyon euro teklif ettiği 1999 doğumlu Slovak forvetin transferinden çekildiği ve Leverkusen'den Joel Pohjanpalo'yu renklerine kattığı öğrenildi. , Slovak golcü için pistte şu anda Beşiktaş ve Feyenoord'un kaldığını CSKA'nın da ilk dönemde olduğu kadar ısrarcı olmadığını yazdı. Beşiktaş yönetiminde son karar önümüzdeki hafta verilecek. Bozenik; Zilina kulübünde 58 resmi maçta 19 gol atarken, 6 da asist yaptı.
  1. 25.1.2020
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