Beşiktaş'a PFDK'dan kötü haber geldi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'a PFDK'dan kötü haber geldi!

'a 'dan kötü haber geldi!

Beşiktaş'a PFDK'dan kötü haber geldi!

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında 'ya sevk edildi! İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlıların, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul'da yaptığı rövanş maçında saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Aynı müsabakada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da disipline gönderildiği kaydedildi.

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması, kapasite üstü ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

  1. 24.01.2020
  2. Güncelleme: 24.01.2020 17:04
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'a PFDK'dan kötü haber geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN