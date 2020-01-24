Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında PFDK'ya sevk edildi! İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlıların, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul'da yaptığı rövanş maçında saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Aynı müsabakada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da disipline gönderildiği kaydedildi.
TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması, kapasite üstü ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
- 24.01.2020
- Güncelleme: 24.01.2020 17:04
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'a PFDK'dan kötü haber geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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