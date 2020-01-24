Beşiktaş'ın soyunma odasında kriz! Kapıştılar

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a mağlup olarak taraftarını hem üzen hem de kızdıran Beşiktaş'ta son dönemde soyunma odaları adeta tartışma alanlarına döndü.

Milliyet'te yer alan habere göre Demir Grup Sivasspor ve BB Erzurumspor maçlarından sonra futbolcular ile teknik heyetin oynanan futbolla ilgili tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sürekli oynanan futboldan şikayet ettiği bildirilirken, takımın kıdemli oyuncularının ise bazı yeni transferlerin gerektiği gibi mücadele etmediklerini sert bir dille dile getirdikleri öğrenildi.

Yeni transferlerin çok azının sahada olduğunu teknik heyete ileten lider futbolcuların, taktikten öte takım olarak herkesin aynı tempoda oynamadığını dile getirdikleri aktarıldı.

AVCI HAK VERDİ

Futbolcuların bu konudaki isyanına hak veren teknik patron Abdullah Avcı'nın ise bunun bir bahane olmayacağını ifade ederken, eski oyuncuların da çok kritik bireysel hatalar yaptığını ve bunun taktiksel yönden izahının yapılamayacağını aktardığı vurgulandı. Bu arada kötü sonuçlar nedeniyle takım içerisinde oyuncuların birbirlerine olan sevgi ve güven duygularını tamamen yitirdikleri kaydedildi. Arkadaşlık ortamının büyük ölçüde kaybolması yüzünden maddi konuların bile arka planda kaldığı öğrenildi.