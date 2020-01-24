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24 Ocak 2020, Cuma
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'ın soyunma odasında kriz! Kapıştılar

Beşiktaş'ın soyunma odasında kriz! Kapıştılar

'ın 'de Sivasspor ve kupada mağlubiyetlerinin ardından takımdaki bazı tecrübeli futbolcuları ile teknik heyet arasında soyunma odasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Eski yıldızların, sahada yeterince mücadele etmedikleri gerekçesiyle yeni transferlerden şikayetçi olduğu aktarıldı.

'de a, 'nda ise 'a mağlup olarak taraftarını hem üzen hem de kızdıran 'ta son dönemde soyunma odaları adeta tartışma alanlarına döndü.

Milliyet'te yer alan habere göre Demir Grup Sivasspor ve BB Erzurumspor maçlarından sonra futbolcular ile teknik heyetin oynanan futbolla ilgili tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Teknik Direktör 'nın sürekli oynanan futboldan şikayet ettiği bildirilirken, takımın kıdemli oyuncularının ise bazı yeni transferlerin gerektiği gibi mücadele etmediklerini sert bir dille dile getirdikleri öğrenildi.

Yeni transferlerin çok azının sahada olduğunu teknik heyete ileten lider futbolcuların, taktikten öte takım olarak herkesin aynı tempoda oynamadığını dile getirdikleri aktarıldı.

AVCI HAK VERDİ

Futbolcuların bu konudaki isyanına hak veren teknik patron Abdullah Avcı'nın ise bunun bir bahane olmayacağını ifade ederken, eski oyuncuların da çok kritik bireysel hatalar yaptığını ve bunun taktiksel yönden izahının yapılamayacağını aktardığı vurgulandı. Bu arada kötü sonuçlar nedeniyle takım içerisinde oyuncuların birbirlerine olan sevgi ve güven duygularını tamamen yitirdikleri kaydedildi. Arkadaşlık ortamının büyük ölçüde kaybolması yüzünden maddi konuların bile arka planda kaldığı öğrenildi.

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  1. 24.01.2020
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