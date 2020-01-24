Flaş teklif iddiası: Fikret Orman beni susturmak için 4 milyon dolar sundu!

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Seyit Ateş, Beşiktaş'ın Ahmet Nur Çebi'den önceki başkanı Fikret Orman ile ilgili Radyospor canlı yayınında ortalığı sallayacak bir iddiada bulundu.

"ORMAN BENİ SUSTURMAK İSTEDİ"

Fikret Orman'ın kendisini susturmak istediğini söyleyen Orman, "Fikret Orman ne derse desin, taraftarların vicdanında mahkumdur. Kendisine Sülün Osman diyen kişiyi mahkemeye vermediği an bitmişti. Fikret Orman, Yıldırım Demirören'den alınan 435 milyon TL'lik borcu 3 katrilyona çıkarmış, tahribat yaratmıştır. Menajerlere paralar vermiştir. Bunların bir çoğunda şaibe var. Benim muhalefetime rağmen bana 4 milyon dolarlık ihale teklif etti. Bunu sormak isterdim. Beni susturma mesajları var. Fikret Orman beni aradı ve bir gazeteci dostunuz da bunu duydu. Benim 4 milyon doları alarak susmamı bekliyorsanız ayıp etmişsiniz, dedim. Tabii ki bunu sonradan inkar etti. Bu olay 2019 Mayıs'ında oldu" dedi.