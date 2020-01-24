Flaş teklif iddiası: Fikret Orman beni susturmak için 4 milyon dolar sundu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
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Flaş teklif iddiası: beni susturmak için 4 milyon dolar sundu!

Flaş teklif iddiası: Fikret Orman beni susturmak için 4 milyon dolar sundu!

'ın eski yönetim kurulu üyelerinden , 'ın Beşiktaş'ta başkan olduğu dönemde kendisini susturmak için 4 milyon dolarlık ihale teklif ettiğini kaydetti. Ateş, "Orman, 'den alınan 435 milyon TL'lik borcu 3 katrilyona çıkarmış, tahribat yaratmıştır. Menajerlere paralar vermiştir. Bunların bir çoğunda şaibe var. Benim muhalefetime rağmen bana 4 milyon dolarlık ihale teklif etti. Bunu sormak isterdim. Beni susturma mesajları var" dedi.

'ın eski yönetim kurulu üyelerinden , Beşiktaş'ın 'den önceki başkanı ile ilgili Radyospor canlı yayınında ortalığı sallayacak bir iddiada bulundu.

"ORMAN BENİ SUSTURMAK İSTEDİ"

Fikret Orman'ın kendisini susturmak istediğini söyleyen Orman, "Fikret Orman ne derse desin, taraftarların vicdanında mahkumdur. Kendisine Sülün Osman diyen kişiyi mahkemeye vermediği an bitmişti. Fikret Orman, 'den alınan 435 milyon TL'lik borcu 3 katrilyona çıkarmış, tahribat yaratmıştır. Menajerlere paralar vermiştir. Bunların bir çoğunda şaibe var. Benim muhalefetime rağmen bana 4 milyon dolarlık ihale teklif etti. Bunu sormak isterdim. Beni susturma mesajları var. Fikret Orman beni aradı ve bir gazeteci dostunuz da bunu duydu. Benim 4 milyon doları alarak susmamı bekliyorsanız ayıp etmişsiniz, dedim. Tabii ki bunu sonradan inkar etti. Bu olay 2019 Mayıs'ında oldu" dedi.

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  1. 24.01.2020
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