Flaş teklif iddiası: Fikret Orman beni susturmak için 4 milyon dolar sundu!
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Seyit Ateş, Fikret Orman'ın Beşiktaş'ta başkan olduğu dönemde kendisini susturmak için 4 milyon dolarlık ihale teklif ettiğini kaydetti. Ateş, "Orman, Yıldırım Demirören'den alınan 435 milyon TL'lik borcu 3 katrilyona çıkarmış, tahribat yaratmıştır. Menajerlere paralar vermiştir. Bunların bir çoğunda şaibe var. Benim muhalefetime rağmen bana 4 milyon dolarlık ihale teklif etti. Bunu sormak isterdim. Beni susturma mesajları var" dedi.
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Seyit Ateş, Beşiktaş'ın Ahmet Nur Çebi'den önceki başkanı Fikret Orman ile ilgili Radyospor canlı yayınında ortalığı sallayacak bir iddiada bulundu.
"ORMAN BENİ SUSTURMAK İSTEDİ"
Fikret Orman'ın kendisini susturmak istediğini söyleyen Orman, "Fikret Orman ne derse desin, taraftarların vicdanında mahkumdur. Kendisine Sülün Osman diyen kişiyi mahkemeye vermediği an bitmişti. Fikret Orman, Yıldırım Demirören'den alınan 435 milyon TL'lik borcu 3 katrilyona çıkarmış, tahribat yaratmıştır. Menajerlere paralar vermiştir. Bunların bir çoğunda şaibe var. Benim muhalefetime rağmen bana 4 milyon dolarlık ihale teklif etti. Bunu sormak isterdim. Beni susturma mesajları var. Fikret Orman beni aradı ve bir gazeteci dostunuz da bunu duydu. Benim 4 milyon doları alarak susmamı bekliyorsanız ayıp etmişsiniz, dedim. Tabii ki bunu sonradan inkar etti. Bu olay 2019 Mayıs'ında oldu" dedi.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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