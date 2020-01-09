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09 Ocak 2020, Perşembe
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rahat geçti

Kartal rahat geçti

, kampındaki ilk hazırlık maçında Macar ekibi ’yi 2-0 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini (pen) ve attı.

İkinci devre hazırlıklarını 'nın Belek bölgesinde sürdüren , kampın ilk hazırlık maçını Macar ekibi ile oynadı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı ve 'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı. Teknik direktör karşılaşmaya as oyuncuların çoğunlukta olduğu kadro ile başlarken; Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut Nayir'den oluşan kadro ilk yarıda üstün bir futbol sergiledi. İlk gol penaltıdan 10'uncu dakikada Ljajic'ten gelirken, skoru 2-0 yapan golü 25'te Atiba attı. Siyah-beyazlılar ikinci devreye Boyd ve Rebocho dışında tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen bu yarıda gol olmayınca karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

YÖNETİM DE TAKİPTE

Beşiktaş'ın dün oynadığı hazırlık karşılaşmasını yöneticiler de takip etti. Dün Antalya'ya gelen başkan , karşılaşmanın ikinci devresini yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte seyretti.

  1. 9.1.2020
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