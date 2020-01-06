"Orman’a gönderme"
Basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetici Umut Şenol, Ormanspor'u yendikleri maç sonu eski başkan Fikret Orman'a yönelik imalı bir göndermede bulundu.
Basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetici Umut Şenol, Ormanspor'u yendikleri maç sonu eski başkan Fikret Orman'a yönelik imalı bir göndermede bulundu. Maç sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Şenol, "Orman'ı yendik, güzel bir mücadele ile. Tebrikler Potanın Kartalları" ifadelerini kullandı.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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