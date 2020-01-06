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06 Ocak 2020, Pazartesi
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"Orman’a gönderme"

"Orman’a gönderme"

 ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetici , Ormanspor'u yendikleri maç sonu eski başkan 'a yönelik imalı bir göndermede bulundu.

ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetici , Ormanspor'u yendikleri maç sonu eski başkan 'a yönelik imalı bir göndermede bulundu. Maç sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Şenol, "Orman'ı yendik, güzel bir mücadele ile. Tebrikler Potanın Kartalları" ifadelerini kullandı.

  1. 6.1.2020
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