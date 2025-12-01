CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş hakem sözleri!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş hakem sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 19:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş hakem sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Bütün Türkiye'nin nefesi tutup izlemeye hazırlandığı bir maç. Son yıllarda iki takımın verdiği büyük mücadele. Bu sene Trabzonspor da dahil. Beşiktaş hep arkadan gelmeye çalışıyor, Samsunspor da... Bugün özelinde baktığımızda deplasmanda oynayan bir takımız. Sakin olmalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Son yıllarda sakin kaldığımızda karşılığını aldık. Bugün de bunun için hazırız.

Rakibimizin son maçlarda yükselen çizgisi var. Skor olarak geri düşse de kazandı. Daha moralliler. Bizim de Şampiyonlar Ligi ile birlikte daha yoğun fikstürümüz var. Sakatlıklar, cezalar... TFF'nin cezalarıyla birlikte kadro sayımız biraz azaldı ama bugün buraya soktuğumuz oyuncular oldu. Osimhen ve Lemina 11'de, Yunus'u kadroya aldık. Berkan oynayabilecek durumda Kaan'ı aldık ama tam hazır değil. Takımla birlikte olsun diye aldık. Onun dışında stoper tercihleri, bek tercihlerinde düşüncelerimiz vardı. Lemina'yı tercih etme nedenimiz, fiziksel olarak yapısına uygun olduğu yer stoper.

Lemina'yı orta sahada da denedik. Birinci düşüncemiz orta sahaydı ama git gel ve dönüşlerde zorlanması vardı. Onun geri bildirimiyle stoperde değerlendirdik.

Takım olarak hazırız. Osimhen'in dönüşü psikolojik ve bu tür deplasman maçları için çok önemli. İnşallah güzel ve kaliteli bir maç olur.

Hakemin de iki takımı analiz ettiğini, derslerine çalıştıklarını düşünüyoruz. Gerginliği yaratan her kim olursa olsun kartları gösterecek, duruşu gösterecek bir hakem bekliyoruz.

F.Bahçe-G.Saray derbisi | CANLI
Kadıköy'de derbi öncesi görsel şölen!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Kadıköy'de derbi öncesi kavga!
Tedesco: Rakibimizi umursamıyoruz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadıköy'de derbi öncesi kavga! Kadıköy'de derbi öncesi kavga! 19:48
Okan Buruk'tan flaş hakem açıklaması! Okan Buruk'tan flaş hakem açıklaması! 19:34
Kadıköy'de sarı-lacivert konfeti! Kadıköy'de sarı-lacivert konfeti! 19:30
Semih Şentürk'ten derbi yorumu! Semih Şentürk'ten derbi yorumu! 19:26
Tedesco: Rakibimizi umursamıyoruz Tedesco: Rakibimizi umursamıyoruz 19:13
G.Saray kafilesi Kadıköy'e vardı! G.Saray kafilesi Kadıköy'e vardı! 18:42
Daha Eski
F.Bahçe-G.Saray derbisi | CANLI F.Bahçe-G.Saray derbisi | CANLI 18:13
F.Bahçeli yönetici G.Saraylı yıldızı azarladı! F.Bahçeli yönetici G.Saraylı yıldızı azarladı! 18:03
Galatasaray kafilesi derbi için yola çıktı! Galatasaray kafilesi derbi için yola çıktı! 17:58
Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! 17:45
G.Saray'dan UEFA'ya hakem şikayeti! G.Saray'dan UEFA'ya hakem şikayeti! 17:35
Galatasaray'a derbi öncesi 2 müjde birden! Galatasaray'a derbi öncesi 2 müjde birden! 17:23