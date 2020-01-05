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05 Ocak 2020, Pazar
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Zor ama imkansız değil!

Zor ama imkansız değil!

'ın listesindeki isimlerden biri olan 'la ilgili olarak yönetici 'ın açıklamaları, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

'ın listesindeki isimlerden biri olan 'la ilgili olarak yönetici 'ın açıklamaları, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. Spor'a açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Cenk 'de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı. Kocadağ, mevcut kadrolarını bozmayı düşünmediklerini de belirterek, "İkinci yarı en büyük transferimiz verim almadığımız oyuncuları kazanmak" ifadelerini kullandı.
  1. 5.1.2020
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