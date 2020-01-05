Zor ama imkansız değil!
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun'la ilgili olarak yönetici Emre Kocadağ'ın açıklamaları, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun'la ilgili olarak yönetici Emre Kocadağ'ın açıklamaları, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Cenk Premier Lig'de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı. Kocadağ, mevcut kadrolarını bozmayı düşünmediklerini de belirterek, "İkinci yarı en büyük transferimiz verim almadığımız oyuncuları kazanmak" ifadelerini kullandı.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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