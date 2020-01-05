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05 Ocak 2020, Pazar
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’dan dönüş mesajı

Negredo’dan dönüş mesajı

Forvet arayışlarını sürdüren 'a, Alvaro 'dan mesaj var. Kaptanlığa kadar yükseldiği 'ın takımında bonservisini alma hakkı olan İspanyol oyuncu, sezon sonuna kadar kendilerine yardımcı olmaya hazır olduğunu siyah- beyazlı yönetime iletti.

Forvet arayışlarını sürdüren 'a, Alvaro 'dan mesaj var. Kaptanlığa kadar yükseldiği 'ın takımında bonservisini alma hakkı olan İspanyol oyuncu, sezon sonuna kadar kendilerine yardımcı olmaya hazır olduğunu siyah- beyazlı yönetime iletti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun sisteminde sözleşmesinin Haziran'a kadar devam ettiğinin görülmesine rağmen kulübünün sunduğu hizmetler için kendisine kolaylık sağlama sözü verdiğini belirtti.
  1. 5.1.2020
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