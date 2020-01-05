Negredo’dan dönüş mesajı
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, Alvaro Negredo'dan mesaj var. Kaptanlığa kadar yükseldiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında bonservisini alma hakkı olan İspanyol oyuncu, sezon sonuna kadar kendilerine yardımcı olmaya hazır olduğunu siyah- beyazlı yönetime iletti.
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, Alvaro Negredo'dan mesaj var. Kaptanlığa kadar yükseldiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında bonservisini alma hakkı olan İspanyol oyuncu, sezon sonuna kadar kendilerine yardımcı olmaya hazır olduğunu siyah- beyazlı yönetime iletti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun sisteminde sözleşmesinin Haziran'a kadar devam ettiğinin görülmesine rağmen kulübünün sunduğu hizmetler için kendisine kolaylık sağlama sözü verdiğini belirtti.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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