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05 Ocak 2020, Pazar
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Ozi’ye önerisi

Ozi’ye Malatya önerisi

'ta son günlerin en çok konuşulan konusu, takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Lens ve 'ın hangi takıma gideceği. 'da takım arayan ama bulamayan, 'nin ise 'in takasında kabul etmediği Oğuzhan'la ilgili yönetimin farklı yol izleme kararı aldığı iddia edildi

'ta son günlerin en çok konuşulan konusu, takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Lens ve 'ın hangi takıma gideceği. 'da takım arayan ama bulamayan, 'nin ise 'in takasında kabul etmediği Oğuzhan'la ilgili yönetimin farklı yol izleme kararı aldığı iddia edildi. Buna göre Oğuzhan'ın 6 aylığına 'ın liderliğindeki Malatyaspor'a gitmesi ve tıpkı 'ın F.Bahçe'ye döndüğü gibi daha güçlü ve istekli şekilde geri dönmesi konuşuluyor.
  1. 5.1.2020
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