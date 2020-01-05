Ozi’ye Malatya önerisi
Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan konusu, takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Lens ve Oğuzhan'ın hangi takıma gideceği. Hollanda'da takım arayan ama bulamayan, PSV'nin ise Erick Gutierrez'in takasında kabul etmediği Oğuzhan'la ilgili yönetimin farklı yol izleme kararı aldığı iddia edildi
Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan konusu, takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Lens ve Oğuzhan'ın hangi takıma gideceği. Hollanda'da takım arayan ama bulamayan, PSV'nin ise Erick Gutierrez'in takasında kabul etmediği Oğuzhan'la ilgili yönetimin farklı yol izleme kararı aldığı iddia edildi. Buna göre Oğuzhan'ın 6 aylığına Sergen Yalçın'ın liderliğindeki Malatyaspor'a gitmesi ve tıpkı Ozan Tufan'ın F.Bahçe'ye döndüğü gibi daha güçlü ve istekli şekilde geri dönmesi konuşuluyor.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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