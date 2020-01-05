Munas Dabbur sürprizi
Devre arasında hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Sevilla'da forma şansı bulamayan Munas Dabbur. 27 yaşındaki golcünün menajeri Malenovic, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilgilendiğini ve görüşme yaptıklarını kaydetti.
Devre arasında hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Sevilla'da forma şansı bulamayan Munas Dabbur. 27 yaşındaki golcünün menajeri Malenovic, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilgilendiğini ve görüşme yaptıklarını kaydetti. Öte yandan Çin'de forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic de, Dabbur'a Instagram'dan "Come to Beşiktaş brate (kardeşim)" mesajı yollayarak siyahbeyazlıları heyecanlandırdı.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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