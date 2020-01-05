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05 Ocak 2020, Pazar
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sürprizi

Munas Dabbur sürprizi

Devre arasında hücuma takviye yapmayı planlayan 'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Sevilla'da forma şansı bulamayan . 27 yaşındaki golcünün menajeri Malenovic, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilgilendiğini ve görüşme yaptıklarını kaydetti.

Devre arasında hücuma takviye yapmayı planlayan 'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Sevilla'da forma şansı bulamayan . 27 yaşındaki golcünün menajeri Malenovic, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilgilendiğini ve görüşme yaptıklarını kaydetti. Öte yandan 'de forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu de, Dabbur'a 'dan "Come to Beşiktaş brate (kardeşim)" mesajı yollayarak siyahbeyazlıları heyecanlandırdı.
  1. 5.1.2020
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