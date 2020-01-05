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05 Ocak 2020, Pazar
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hız kesmiyor

Kartal hız kesmiyor

, kampında dün çift idmanla çalışmalarını sürdürdü Çift kale maçı kazanan turuncu takım zaferi galibiyet pozuyla kutladı.

Süper Lig'de ikinci yarıya 'da hazırlanan , dün çift idmanla günü tamamladı. Sabah idmanında kuvvet çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. İkinci bölümde topla çalışan Avcı'nın öğrencileri, pas ve kondisyon hareketlerinin yer aldığı çalışmalar yaptı. Sabah idmanı serbest çift kale turnuvası ile sona erdi. Oldukça çekişmeli ve tartışmalı geçen turnuvayı kazanan turuncu takım maç sonu kameralara galibiyet pozu verdi. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada sakatlığı bulunan Douglas, takımdan ayrı düz koşu yaparken, ve Dorukhan Toköz da salonda çalıştı. Burak Yılmaz antrenmanın son bölümlerinde sahaya çıkarak düz koşu yaptı. Soğuk algınlığı bulunan Victor Ruiz ise çalışmaya katılmadı. Siyah-beyazlılarda önceki akşam kampa katılan Hırvat yıldız Domagoj Vida sabah idmanında yer aldı.

GULİYEV DE ANTRENMANDA

Beşiktaş'ın dün sabah yaptığı çalışması sırasında, dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de antrenman sahasının yanında idman yaptı. Yaklaşık yarım saat pistte çalışan Ramil daha sonra içeriye geçti.

  1. 5.1.2020
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