Ozi Hollanda’da takım arıyor

Yönetimin başka kulüplerle transfer görüşmesi yapmaya izin verdiği Oğuzhan Özyakup'un alt yapı eğitimini aldığı Hollanda'da takım aradığı bildirildi. Yılbaşını kutlamak için sevgilisiyle Amsterdam'a giden 27 yaşındaki oyuncunun burada menajeriyle birlikte görüşmeler yaptığı kaydedildi. Ozi'nin, Erick Gutierrez'in bonservisine karşılık takasta kullanılmayı kabul ettiği de gelen haberler arasında.