Yunus için büyük pazarlık!

* BJK: Önce 6 ay bedelsiz, sezon sonunda performansa göre 1 yıllık ekstra bedelli kiralama.

* WOLFSBURG: 6 aylık kiralama bedelsiz olamaz. Kiralama ancak sözleşmeye kesin satın alma opsiyonu konulursa gündeme gelebilir. 2021 yılında sözleşmesi bitiyor, ikinci yıl kiralama değil ancak satın alma olur.

* BJK: Bu sezon kiralama bedeli ödemez ve sezon sonunda memnun kalırsak 4 milyon euro verip bonservisini alırız.

* WOLFSBURG: Bu sezon kiralama bedeli 500 bin euro'dur. Gelecek sezon kesin satın alma bedeli 6 milyon euro'dur.

* BJK: 6 aylık ödemesini vergisi ile biz yapalım, gelecek yıl maaşını biz, vergisini siz ödeyin.

* WOLFSBURG: 6 aylık bölüm için teklif kabul edilebilir ama bizde oynamayan bir oyuncunun vergisini ödememiz söz konusu değil.