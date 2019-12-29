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29 Aralık 2019, Pazar
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6 günlük tatil başladı

6 günlük tatil başladı

'ta devre arası tatili başladı. 6 gün izin yapacak olan siyah-beyazlılar ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü Antalya'ya gidecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

'ta devre arası tatili başladı. 6 gün izin yapacak olan siyah-beyazlılar ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü Antalya'ya gidecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.
  1. 29.12.2019
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