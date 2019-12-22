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28 Aralık 2019, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek zirve yarışı bakımından çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililerin golcü futbolcusu Alexander Sörloth attığı 2 golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Norveçli futbolcu Süper Lig'de toplam 12 gole ulaşarak gol krallığı yarışındaki iddiasını ispatladı. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum...
22 Aralık 2019 Pazar 21:36 Güncelleme: 28.12.2019 20:20
İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth gollerine devam ediyor... Norveçli futbolcu, Kayserispor karşısında attığı 2 golle gol sayısını 12'ye yükseltti ve gol krallığı yarışında iddiasını devam ettirdi.

İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Alexander Sörloth 12

İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Bogdan Stancu 11

İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Vedat Muriqi 10

İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Adis Jahovic 10

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