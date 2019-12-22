İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek zirve yarışı bakımından çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililerin golcü futbolcusu Alexander Sörloth attığı 2 golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Norveçli futbolcu Süper Lig'de toplam 12 gole ulaşarak gol krallığı yarışındaki iddiasını ispatladı. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum...

22 Aralık 2019 Pazar 21:36 Güncelleme: 28.12.2019 20:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





