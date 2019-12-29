Spor yazarları Trabzonspor - Kayserispor maçını değerlendirdi

Sörloth üzerinde durmak isterim. Bu oyuncunun her geçen maç performansının üzerine ilave ettiğini görüyoruz. Bu da hem kendisi hem de takımı için geleceğe dönük çok iyi işaretler vermektedir. Kendisini arkadan biraz daha destekleyecek bir ekiple çok daha iyi işler göreceğine eminim.