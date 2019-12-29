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29 Aralık 2019, Pazar
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belirsizliği

Elneny belirsizliği

'ta 'nin durumu belirsizliğini koruyor. Milan'ın transfer listesine giren Mohamed Elneny'nin İtalya'ya gitmesi durumunda bu pozisyon için arayış başlatacak olan Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, bu bölgedeki eksiği kadrodaki isimlerle doldurmayı planlıyor. Diaby ve Boyd'dan beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, bütçenin elvermesi durumunda bu noktaya bir transfer yapmayı düşünüyor.

'ta 'nin durumu belirsizliğini koruyor. Milan'ın transfer listesine giren Mohamed Elneny'nin İtalya'ya gitmesi durumunda bu pozisyon için arayış başlatacak olan Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, bu bölgedeki eksiği kadrodaki isimlerle doldurmayı planlıyor. Diaby ve Boyd'dan beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, bütçenin elvermesi durumunda bu noktaya bir transfer yapmayı düşünüyor.
  1. 29.12.2019
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