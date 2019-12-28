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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Yasin’i VAR’dan izleyip attı

Yasin’i VAR’dan izleyip attı

Fırat Aydınus, mücadelenin 36. dakikasında bu kez Yasin Pehlivan'a kırmızı kart gösterdi. Gençlerbirliği oyuncunun, Ljajic'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartına başvuran Aydınus, VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara giderek pozisyonu tekrar izledi.

Fırat Aydınus, mücadelenin 36. dakikasında bu kez Yasin Pehlivan'a kırmızı kart gösterdi. Gençlerbirliği oyuncunun, Ljajic'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartına başvuran Aydınus, VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara giderek pozisyonu tekrar izledi. Tecrübeli hakem, dönüşte Yasin'i kırmızı kartla ihraç etti. Beşiktaşlı taraftarlar, "Eyyam yapsana, Fırat Aydınus eyyam yapsana" tezahüratı yaptılar.

  1. 28.12.2019
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