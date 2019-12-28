Tribünler boş kaldı

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park'ın tribünlerinde büyük boşluklar dikkat çekti. Oynanan son 4 resmi maçın kaybedilmesi bunda etkili oldu. Stada gelenler ise siyah- beyazlı ekibe yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.