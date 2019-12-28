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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Tribünler boş kaldı

Tribünler boş kaldı

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park'ın tribünlerinde büyük boşluklar dikkat çekti.

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park'ın tribünlerinde büyük boşluklar dikkat çekti. Oynanan son 4 resmi maçın kaybedilmesi bunda etkili oldu. Stada gelenler ise siyah- beyazlı ekibe yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

  1. 28.12.2019
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