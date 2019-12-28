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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Kadına şiddete dur

Kadına şiddete dur

Son dönemde kadınlara yönelik artan olaylarına Beşiktaşlı taraftarlar sessiz kalmadı. Siyah-beyazlılar, tribünde "Kadına şiddete dur de" pankartı açarak verdi.

Son dönemde kadınlara yönelik artan olaylarına Beşiktaşlı taraftarlar sessiz kalmadı. Siyah-beyazlılar, tribünde "Kadına şiddete dur de" pankartı açarak verdi. Çok sayıda taraftar da mücadeleyi izleyenler arasındaydı.

  1. 28.12.2019
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