İsyan VAR
Beşiktaşlı taraftarların hedefinde TFF vardı!.. Maçtan önce derbinin VAR kayıtlarının açıklanması için tezahürat yapıldı. Nadir’e kırmızı kart gösteren Aydınus da büyük tepki aldı...
Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan önce Futbol Federasyonu'nu hedef aldı. Siyah- beyazlılar, yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı. Taraftarlar, "VAR'ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı" ve "VAR'ı açıkla, sabrımızı taşırma" şeklinde tempo tuttu. Siyah-beyazlılar, Gençler'den Nadir Çitfçi'nin oyundan atılmasına da tepki gösterdi.
FAUL YERİNE SARI!
Mücadelenin 11. dakikasında Vida ile girdiği ikili mücadelede faul bekleyen kırmızı-siyahlı oyuncu, düdük çalmayan Fırat Aydınus'a isyan edince önce sarı kart gördü. 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra itirazını sürdürüp hakem Fırat Aydınus'a bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Aydınus direkt kırmızı kartını çıkararak Nadir'i oyundan attı. Kırmızı kart sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, Aydınus'un bu kararına tepki gösterdiler.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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