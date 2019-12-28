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28 Aralık 2019, Cumartesi
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İsyan VAR

İsyan VAR

Beşiktaşlı taraftarların hedefinde TFF vardı!.. Maçtan önce derbinin VAR kayıtlarının açıklanması için tezahürat yapıldı. Nadir’e kırmızı kart gösteren Aydınus da büyük tepki aldı...

Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan önce Futbol Federasyonu'nu hedef aldı. Siyah- beyazlılar, yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı. Taraftarlar, "VAR'ı açıkla, adalet istiyor büyük taraftarı" ve "VAR'ı açıkla, sabrımızı taşırma" şeklinde tempo tuttu. Siyah-beyazlılar, Gençler'den Nadir Çitfçi'nin oyundan atılmasına da tepki gösterdi.

FAUL YERİNE SARI!

Mücadelenin 11. dakikasında Vida ile girdiği ikili mücadelede faul bekleyen kırmızı-siyahlı oyuncu, düdük çalmayan 'a isyan edince önce sarı kart gördü. 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra itirazını sürdürüp hakem Fırat Aydınus'a bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Aydınus direkt kırmızı kartını çıkararak Nadir'i oyundan attı. Kırmızı kart sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, Aydınus'un bu kararına tepki gösterdiler.

  1. 28.12.2019
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