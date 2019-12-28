Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan önce Futbol Federasyonu'nu hedef aldı. Siyah- beyazlılar, yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı. Taraftarlar, "VAR'ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı" ve "VAR'ı açıkla, sabrımızı taşırma" şeklinde tempo tuttu. Siyah-beyazlılar, Gençler'den Nadir Çitfçi'nin oyundan atılmasına da tepki gösterdi.

FAUL YERİNE SARI!

Mücadelenin 11. dakikasında Vida ile girdiği ikili mücadelede faul bekleyen kırmızı-siyahlı oyuncu, düdük çalmayan Fırat Aydınus'a isyan edince önce sarı kart gördü. 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra itirazını sürdürüp hakem Fırat Aydınus'a bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Aydınus direkt kırmızı kartını çıkararak Nadir'i oyundan attı. Kırmızı kart sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, Aydınus'un bu kararına tepki gösterdiler.