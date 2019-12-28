Gördüğü kırmızı kartla 11. dakikada takımını 10 kişi bırakan Gençlerbirliği Nadir Çiftçi'nin oyundan çıkarken, "Eğer küfür ettiysem..." diye söylendiği görüldü. Çiftçi, Vida'nın kendisine yaptığı hareketin açık bir faul olduğunu belirterek, hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi.