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28 Aralık 2019, Cumartesi
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"Eğer küfür ettiysem..."

"Eğer küfür ettiysem..."

Gördüğü kırmızı kartla 11. dakikada takımını 10 kişi bırakan 'nin oyundan çıkarken, "Eğer küfür ettiysem..." diye söylendiği görüldü.

Gördüğü kırmızı kartla 11. dakikada takımını 10 kişi bırakan 'nin oyundan çıkarken, "Eğer küfür ettiysem..." diye söylendiği görüldü. Çiftçi, Vida'nın kendisine yaptığı hareketin açık bir faul olduğunu belirterek, hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi.

  1. 28.12.2019
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