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Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! "Beşiktaş taraftarı tarihe geçti"
Süper Lig'de 17. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin 4-1 kazandığı karşılaşmaya Atiba Hutchinson'ın performansı ve Fırat Aydınus'un kırmızı kart kararı damga vurdu. Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından flaş yorumlarda bulundu.
27 Aralık 2019 Cuma 23:41
Güncelleme: 27.12.2019 23:51
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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
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Karşılaşmanın ilk yarısında iki kırmızı kart çıkarken, 1-0 kırmızı-siyahlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi ekip Vida, N'Koudou, Oğuzhan ve Atiba'nın ayağından bulduğu gollerle mücadeleyi 4-1 kazandı.
Maça AtibaHutchinson'ın 1 gol 3 asistlik performansı ve hakem Fırat Aydınus'un kırmızı kart kararı damga vurdu.
Mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendiren ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş yorumlarda bulundu.