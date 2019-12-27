Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! "Beşiktaş taraftarı tarihe geçti"

Süper Lig'de 17. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin 4-1 kazandığı karşılaşmaya Atiba Hutchinson'ın performansı ve Fırat Aydınus'un kırmızı kart kararı damga vurdu. Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından flaş yorumlarda bulundu.