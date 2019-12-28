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28 Aralık 2019, Cumartesi
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bilmecesi!

Elneny bilmecesi!

Mısırlı oyuncunun babası oğlunun Milan’a gideceğini söylüyor Menajeri ise “ ’taki hedeflerine odaklandı” diyor.

Son dönemde adı Milan'la anılan Mohamed için menajerinden resmi açıklama geldi. Elneny'nin babası Nasser, Mısır'da katıldığı bir televizyon programında oğlunun Milan'la görüşme halinde olduğunu ve ilerleyen saatlerde Milan'a imza atabileceğini söylemişti. Bu açıklamalar cephesinde şok etkisi yaratırken siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ali Naibi, NTV'ye bağlanarak oyuncunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını bildirmişti. Bir resmi açıklama da Elneny'nin menajerinden geldi. Daily Mail'e konuşan Christian Emile, "Elneny ile ilgili dedikodular beni şaşırtmadı. Onun Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki performanslarına bir övgü olduğunu düşünüyorum. Ancak o, şu an Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmış durumda" dedi.

  1. 28.12.2019
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