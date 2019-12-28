Elneny bilmecesi!
Mısırlı oyuncunun babası oğlunun Milan’a gideceğini söylüyor Menajeri ise “Elneny Beşiktaş’taki hedeflerine odaklandı” diyor.
Son dönemde adı Milan'la anılan Mohamed Elneny için menajerinden resmi açıklama geldi. Elneny'nin babası Nasser, Mısır'da katıldığı bir televizyon programında oğlunun Milan'la görüşme halinde olduğunu ve ilerleyen saatlerde Milan'a imza atabileceğini söylemişti. Bu açıklamalar Beşiktaş cephesinde şok etkisi yaratırken siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ali Naibi, NTV'ye bağlanarak oyuncunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını bildirmişti. Bir resmi açıklama da Elneny'nin menajerinden geldi. Daily Mail'e konuşan Christian Emile, "Elneny ile ilgili dedikodular beni şaşırtmadı. Onun Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki performanslarına bir övgü olduğunu düşünüyorum. Ancak o, şu an Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmış durumda" dedi.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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