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22 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe derbisi sonrası 'tan flaş paylaşım!

Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'tan flaş paylaşım!

'in 16. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe- derbisini sarı-lacivertli ekip 3-1 kazanırken, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımdan flaş bir paylaşım geldi.

'in 16. haftasında Fenerbahçe ile , Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip ilk yarısını 2-1 önde kapattığı maçı 3-1 kazanırken, 'ın verdiği bazı kararlar siyah-beyazlı camia tarafından topladı.

Karşılaşmanın ardından Kara Kartallar, kulübün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Çakır'ın ceza sahası içerisinde yaşanan ve devam kararı verdiği 3 pozisyona tepki gösterirken, "Bu düzen böyle sürmeyecek" notunu düştü.

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  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 00:14
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