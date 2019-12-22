Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'tan flaş paylaşım!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip ilk yarısını 2-1 önde kapattığı maçı 3-1 kazanırken, hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlar siyah-beyazlı camia tarafından tepki topladı.

Karşılaşmanın ardından Kara Kartallar, kulübün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Çakır'ın ceza sahası içerisinde yaşanan ve devam kararı verdiği 3 pozisyona tepki gösterirken, "Bu düzen böyle sürmeyecek" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM