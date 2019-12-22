Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'tan flaş paylaşım!
Süper Lig'in 16. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini sarı-lacivertli ekip 3-1 kazanırken, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımdan flaş bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli ekip ilk yarısını 2-1 önde kapattığı maçı 3-1 kazanırken, hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlar siyah-beyazlı camia tarafından tepki topladı.
Karşılaşmanın ardından Kara Kartallar, kulübün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Çakır'ın ceza sahası içerisinde yaşanan ve devam kararı verdiği 3 pozisyona tepki gösterirken, "Bu düzen böyle sürmeyecek" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM
- 22.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 00:14
- Erman Toroğlu'dan o pozisyona ilginç benzetme
- Muriç'in hareketi geceye damga vurdu! İşte kameralara yansımayan o anlar...
- Ersun Yanal ve Emre'den ortak basın toplantısı! İşte çok konuşulan o anlar...
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Samandıra alev aldı!
- Ali Koç Ersun Yanal'ı aracına kadar giderek tebrik etti
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'tan flaş paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.