Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarların tepkisini çeken iki pozisyon! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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- derbisinde taraftarların tepkisini çeken iki pozisyon!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarların tepkisini çeken iki pozisyon!

'in 16. haftasında 'nda oynanan - derbisinde yaşanan iki pozisyon, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

'in 16. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan iki pozisyon, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

İkinci yarının başlarında 'ün kullandığı serbest vuruş esnasında ceza sahası içerisinde 'in Domagoj 'ya yaptığı hareket sonrası Kara Kartallar'da kararı beklenirken, pozisyona devam kararı verdi.

Bir diğer pozisyonda ise yine ceza sahası içerisinde Mauricio Isla'nın, Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'nun formasını çekerek dengesini bozmasının ardından taraftarlar yine Çakır'a penaltı tepkisi gösterdi.

İŞTE O POZİSYONLAR

GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 22:15
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