Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarların tepkisini çeken iki pozisyon!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan iki pozisyon, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

İkinci yarının başlarında Gökhan Gönül'ün kullandığı serbest vuruş esnasında ceza sahası içerisinde Serdar Aziz'in Domagoj Vida'ya yaptığı hareket sonrası Kara Kartallar'da penaltı kararı beklenirken, Cüneyt Çakır pozisyona devam kararı verdi.

Bir diğer pozisyonda ise yine ceza sahası içerisinde Mauricio Isla'nın, Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'nun formasını çekerek dengesini bozmasının ardından taraftarlar yine Çakır'a penaltı tepkisi gösterdi.

İŞTE O POZİSYONLAR

GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR