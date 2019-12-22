Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarların tepkisini çeken iki pozisyon!
Süper Lig'in 16. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan iki pozisyon, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan iki pozisyon, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.
İkinci yarının başlarında Gökhan Gönül'ün kullandığı serbest vuruş esnasında ceza sahası içerisinde Serdar Aziz'in Domagoj Vida'ya yaptığı hareket sonrası Kara Kartallar'da penaltı kararı beklenirken, Cüneyt Çakır pozisyona devam kararı verdi.
Bir diğer pozisyonda ise yine ceza sahası içerisinde Mauricio Isla'nın, Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'nun formasını çekerek dengesini bozmasının ardından taraftarlar yine Çakır'a penaltı tepkisi gösterdi.
İŞTE O POZİSYONLAR
GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 22:15
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarların tepkisini çeken iki pozisyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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