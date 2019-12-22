İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılırken 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası iki cepheden de ardı ardına değerlendirmeler geldi. Ersun Yanal yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı. İşte o sözler...