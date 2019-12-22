İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılırken 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası iki cepheden de ardı ardına değerlendirmeler geldi. Ersun Yanal yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı. İşte o sözler...

22 Aralık 2019 Pazar 21:27 Güncelleme: 22.12.2019 21:51
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar!

Süper Lig'in 16. haftası müthiş bir mücadeleye sahne oldu.

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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar!

İki ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar!

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak puanını 28'e çıkarırken, Beşiktaş 27 puanda kaldı.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar!

Mücadelenin gollerini Kruse, Ozan Tufan ve Muriç kaydederken Beşiktaş'ın tek golünü Atiba attı.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar!

Karşılaşma sonrası iki cepheden de ardı ardına açıklamalar geldi.

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