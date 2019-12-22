İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılırken 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası iki cepheden de ardı ardına değerlendirmeler geldi. Ersun Yanal yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı. İşte o sözler...
22 Aralık 2019 Pazar 21:27
Güncelleme: 22.12.2019 21:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 16. haftası müthiş bir mücadeleye sahne oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak puanını 28'e çıkarırken, Beşiktaş 27 puanda kaldı.
Mücadelenin gollerini Kruse, Ozan Tufan ve Muriç kaydederken Beşiktaş'ın tek golünü Atiba attı.
Karşılaşma sonrası iki cepheden de ardı ardına açıklamalar geldi.