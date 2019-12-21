İlk yarılarda 6, ikinci devrede 16 gol attı
Beşiktaş ise bu sezon 2. yarılarda daha etkili. Ligde 22 gol atan Beşiktaş, maçların ilk yarılarında sadece 6 gol buldu. Siyah-beyazlı ekip, 2. devrelerde ise 16 gol attı.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
İlk yarılarda 6, ikinci devrede 16 gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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