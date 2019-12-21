İlk yarılarda 6, ikinci devrede 16 gol attı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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İlk yarılarda 6, ikinci devrede 16 gol attı

İlk yarılarda 6, ikinci devrede 16 gol attı

ise bu sezon 2. yarılarda daha etkili. Ligde 22 gol atan Beşiktaş, maçların ilk yarılarında sadece 6 gol buldu. Siyah-beyazlı ekip, 2. devrelerde ise 16 gol attı.

ise bu sezon 2. yarılarda daha etkili. Ligde 22 gol atan Beşiktaş, maçların ilk yarılarında sadece 6 gol buldu. Siyah-beyazlı ekip, 2. devrelerde ise 16 gol attı. , ilk yarının 15'er dakikalık bölümlerinde ikişer kez gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, 46 ile 60. dakikalarda 5 kez gol attı. 61 ve 75. dakikalar arasında fileleri 4 defa havalandıran Beşiktaş, son 15 dakikada da 5 gol attı. İlk yarının uzatmalarında 1 gol atan siyah- beyazlılar, ikinci yarının uzatma dakikalarında da aynı başarıyı gösterdi.
  1. 21.12.2019
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