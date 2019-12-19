Yönetimden derbi mesaisi
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmek için çalışmalarına başlıyor.
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmek için çalışmalarına başlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, kupadaki 24 Erzincanspor maçının ardından teknik heyet ve futbolcularla yemekte bir araya gelecek. Yöneticiler Ümraniye'yi mesken tutarken derbi galibiyeti için özel prim belirlenecek.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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