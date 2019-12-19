Yönetimden derbi mesaisi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Yönetimden derbi mesaisi

Yönetimden derbi mesaisi

Yönetimden derbi mesaisi

 yönetimi, derbisi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmek için çalışmalarına başlıyor.

yönetimi, derbisi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmek için çalışmalarına başlıyor. Başkan , kupadaki 24 Erzincanspor maçının ardından teknik heyet ve futbolcularla yemekte bir araya gelecek. Yöneticiler Ümraniye'yi mesken tutarken derbi galibiyeti için özel prim belirlenecek.

  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yönetimden derbi mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN