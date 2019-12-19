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19 Aralık 2019, Perşembe
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Tosic dönüyor

Tosic dönüyor

’dan ayrılmak isteyen Sırp yıldız Tosic’in, Beşiktaşlı yöneticileri arayarak “Geri dönmek istiyorum” dediği öğrenildi.

İkinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirme yolunda takviye yapması beklenen , arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların eski oyuncuları ile temasa geçtiği belirtildi. İki sezon önce 4.5 milyon euro'ya 'e satılan Tosic'in kulübü R&F ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Çin'de tartışılan yabancı kuralı sonrası Guangzhou'nun Sırp oyuncu ile yollarını ayırması bekleniyor. Tosic'in, siyah-beyazlılarla yaptığı görüşmede bonservisini bedavaya alabileceğini ve tekrar Beşiktaş forması giymek için istekli olduğunu belirttiği, yöneticilerin de kendisine 'Bizden haber bekle' dediği ifade edildi.

  1. 19.12.2019
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