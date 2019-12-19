Altyapı hamlesi başlıyor
Beşiktaş'ta altyapı atılımı ile ilgili hamleler Başkan Çebi sayesinde hayata geçmeye başladı. İlk etapta altyapı takımlarının Ümraniye'ye taşınması için gereken izinlerin alınması konusunda başvurular yapıldı.
Beşiktaş'ta altyapı atılımı ile ilgili hamleler Başkan Çebi sayesinde hayata geçmeye başladı. İlk etapta altyapı takımlarının Ümraniye'ye taşınması için gereken izinlerin alınması konusunda başvurular yapıldı. Bu sayede özellikle U-19 takımındaki oyuncuların daha düzgün bir zeminde idman yapmaya başlayacak.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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