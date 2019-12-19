Altyapı hamlesi başlıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Altyapı hamlesi başlıyor

Altyapı hamlesi başlıyor

Altyapı hamlesi başlıyor

'ta altyapı atılımı ile ilgili hamleler Başkan sayesinde hayata geçmeye başladı. İlk etapta altyapı takımlarının 'ye taşınması için gereken izinlerin alınması konusunda başvurular yapıldı.

'ta altyapı atılımı ile ilgili hamleler Başkan sayesinde hayata geçmeye başladı. İlk etapta altyapı takımlarının 'ye taşınması için gereken izinlerin alınması konusunda başvurular yapıldı. Bu sayede özellikle U-19 takımındaki oyuncuların daha düzgün bir zeminde idman yapmaya başlayacak.

  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altyapı hamlesi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN