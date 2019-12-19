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19 Aralık 2019, Perşembe
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pahalı geldi

Güven pahalı geldi

Devre arasında transfer yapabilmek için mutlak oyuncu satışı yapmak zorunda olan , Yalçın için müşteri bekliyor.

Devre arasında transfer yapabilmek için mutlak oyuncu satışı yapmak zorunda olan , Yalçın için müşteri bekliyor. Genç oyuncu için bir süre önce İtalyan ekibi Hellas Verona'nın fiyat sorduğu, siyah- beyazlıların 8 milyon euro istemesi üzerine Çizme ekibinden bir yanıt gelmediği belirtildi.

  1. 19.12.2019
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