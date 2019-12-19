Güven pahalı geldi
Devre arasında transfer yapabilmek için mutlak oyuncu satışı yapmak zorunda olan Beşiktaş, Güven Yalçın için müşteri bekliyor.
Devre arasında transfer yapabilmek için mutlak oyuncu satışı yapmak zorunda olan Beşiktaş, Güven Yalçın için müşteri bekliyor. Genç oyuncu için bir süre önce İtalyan ekibi Hellas Verona'nın fiyat sorduğu, siyah- beyazlıların 8 milyon euro istemesi üzerine Çizme ekibinden bir yanıt gelmediği belirtildi.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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