Güven pahalı geldi

Devre arasında transfer yapabilmek için mutlak oyuncu satışı yapmak zorunda olan Beşiktaş, Güven Yalçın için müşteri bekliyor. Genç oyuncu için bir süre önce İtalyan ekibi Hellas Verona'nın fiyat sorduğu, siyah- beyazlıların 8 milyon euro istemesi üzerine Çizme ekibinden bir yanıt gelmediği belirtildi.