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19 Aralık 2019, Perşembe
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’a 2 talip var

Tyler Boyd’a 2 talip var

 ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan için şu an iki ekibi devrede. İlk olarak 'ın çalıştırdığı 'li kanat oyuncusunu gündemine aldı.

ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan için şu an iki ekibi devrede. İlk olarak 'ın çalıştırdığı 'li kanat oyuncusunu gündemine aldı. Son olarak yönetiminde çıkış yakalayan Yukatel Denizlispor da Tyler Boyd için nabız yoklamaya başladı.

  1. 19.12.2019
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