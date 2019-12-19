Tyler Boyd’a 2 talip var
Beşiktaş ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için şu an iki Süper Lig ekibi devrede. İlk olarak Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor ABD'li kanat oyuncusunu gündemine aldı.
Beşiktaş ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için şu an iki Süper Lig ekibi devrede. İlk olarak Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor ABD'li kanat oyuncusunu gündemine aldı. Son olarak Mehmet Özdilek yönetiminde çıkış yakalayan Yukatel Denizlispor da Tyler Boyd için nabız yoklamaya başladı.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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