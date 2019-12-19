Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Çebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "(Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim) söyleminiz, bizim şiarımızdır. Başkanı olduğum Beşiktaş Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür. Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir."