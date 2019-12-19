Anıtkabir’i ziyaret
Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Çebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "(Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim) söyleminiz, bizim şiarımızdır. Başkanı olduğum Beşiktaş Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür. Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir."
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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