Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelmiş ve konuk ekip sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başında 3 puanı alarak önemli bir galibiyet almıştı. Beşikaşlı taraftarların da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın'la ilgili olay bir açıklama geldi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 19:18 Güncelleme: 18.12.2019 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





