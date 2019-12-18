Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelmiş ve konuk ekip sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başında 3 puanı alarak önemli bir galibiyet almıştı. Beşikaşlı taraftarların da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın'la ilgili olay bir açıklama geldi.
18 Aralık 2019 Çarşamba 19:18
Güncelleme: 18.12.2019 19:18
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri yükseliyor.
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Beşiktaş'ın her mağlubiyetinden sonra teknik direktör olarak ismi anılan Sergen Yalçın ile ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maçta Sergen Yalçın'ın görüntüsü gündeme oturmuştu.
Yeni Malatyaspor maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış, başarılı teknik adam takımının attığı gollere sevinmemişti.
Maç sonunda Sergen Yalçın'ın bu hareketi Beşiktaş taraftarı tarafından takdir topladı.