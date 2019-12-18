Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelmiş ve konuk ekip sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başında 3 puanı alarak önemli bir galibiyet almıştı. Beşikaşlı taraftarların da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın'la ilgili olay bir açıklama geldi.
18 Aralık 2019 Çarşamba 19:18 Güncelleme: 18.12.2019 19:18
Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...


Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri yükseliyor.

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Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın her mağlubiyetinden sonra teknik direktör olarak ismi anılan Sergen Yalçın ile ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maçta Sergen Yalçın'ın görüntüsü gündeme oturmuştu.

Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Yeni Malatyaspor maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış, başarılı teknik adam takımının attığı gollere sevinmemişti.

Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Maç sonunda Sergen Yalçın'ın bu hareketi Beşiktaş taraftarı tarafından takdir topladı.

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