Beşiktaş'a dünya yıldızı! 38 milyon euro'luk isim... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaş'a dünya yıldızı! 38 milyon euro'luk isim...

Beşiktaş'a dünya yıldızı! 38 milyon euro'luk isim...

Süper Lig'de son haftalarda oldukça formda olan ancak Yeni Malatyaspor mağlubiyeti ile morallari bozulan Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Finansal Fair Play nedeniyle transferde kısıtlamaya giden kulüpler maliyeti düşük ve kaliteli isimleri kadrolarına katmak istiyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş da bu bağlamda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor... Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ince eleyip sık dokuyan Kara Kartal, yıldız bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte Beşiktaş'ın 38 milyon euroluk yıldızı ve transfer detayları...
18 Aralık 2019 Çarşamba 19:08 Güncelleme: 18.12.2019 19:10
Beşiktaş'a dünya yıldızı! 38 milyon euroluk isim...

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş daha sonra üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğu sinyallerini vermişti.

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Beşiktaş'a dünya yıldızı! 38 milyon euroluk isim...

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Kara Kartali devre arasında da transferde bombaları patlatmak istiyor.

Beşiktaş'a dünya yıldızı! 38 milyon euroluk isim...

Elneny, Rebocho, Tyler Boyd, Douglas, Daiby, N'koudou gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, ara transfer için çalışmalarına hız verdi...

Beşiktaş'a dünya yıldızı! 38 milyon euroluk isim...

Transferde vites arttıran Kara Kartal, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Beşiktaş'a dünya yıldızı! 38 milyon euroluk isim...

Son maçta sahasında Yeni Malatyaspor'a yenilen Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi öncesi girişimler resmen başladı.

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