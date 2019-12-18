Beşiktaş'a dünya yıldızı! 38 milyon euro'luk isim...

Süper Lig'de son haftalarda oldukça formda olan ancak Yeni Malatyaspor mağlubiyeti ile morallari bozulan Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Finansal Fair Play nedeniyle transferde kısıtlamaya giden kulüpler maliyeti düşük ve kaliteli isimleri kadrolarına katmak istiyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş da bu bağlamda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor... Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ince eleyip sık dokuyan Kara Kartal, yıldız bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte Beşiktaş'ın 38 milyon euroluk yıldızı ve transfer detayları...

18 Aralık 2019 Çarşamba 19:08 Güncelleme: 18.12.2019 19:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





