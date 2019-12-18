Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı resmen attırıyor! İşte maliyeti...

4 büyüklerde ara transfer rekabeti başladı... Finansal Fair Play nedeniyle transferde kısıtlamaya giden kulüpler maliyeti düşük ve kaliteli isimleri kadrolarına katmak istiyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, bu bağlamda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor... Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ince eleyip sık dokuyan Kara Kartal, aradığı ismin Brezilya'da buldu... Sambacılar, Beşiktaş'ın resmi teklifini duyurdu! İşte Beşiktaş'ın ara transferde imza attırması beklenilen ilk transferi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:43 Güncelleme: 18.12.2019 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





