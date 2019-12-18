Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı resmen attırıyor! İşte maliyeti... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı resmen attırıyor! İşte maliyeti...

Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı resmen attırıyor! İşte maliyeti...

4 büyüklerde ara transfer rekabeti başladı... Finansal Fair Play nedeniyle transferde kısıtlamaya giden kulüpler maliyeti düşük ve kaliteli isimleri kadrolarına katmak istiyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, bu bağlamda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor... Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ince eleyip sık dokuyan Kara Kartal, aradığı ismin Brezilya'da buldu... Sambacılar, Beşiktaş'ın resmi teklifini duyurdu! İşte Beşiktaş'ın ara transferde imza attırması beklenilen ilk transferi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
18 Aralık 2019 Çarşamba 16:43 Güncelleme: 18.12.2019 17:07
Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı resmen attırıyor! İşte maliyeti...

Beşiktaş'ta ara transfer operasyonu resmen başladı...

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Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı resmen attırıyor! İşte maliyeti...

Sezon başında Elneny, Rebocho, Tyler Boyd, Douglas, Daiby, N'koudou gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, ara transfer için çalışmalarına hız verdi...

Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı resmen attırıyor! İşte maliyeti...

Transferde vites arttıran Kara Kartal, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı resmen attırıyor! İşte maliyeti...

Ara transferde Oğuzhan Özyakup'un ayrılışı gündemde...

Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı resmen attırıyor! İşte maliyeti...

Milli futbolcunun Beşiktaş'ta mutsuz olduğu bilinirken, Süper Lig ekipleriyle ve yurt dışından ekiplerle temasta olduğu belirtiliyor.

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