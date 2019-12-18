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18 Aralık 2019, Çarşamba
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’da flaş gelişme

Marcelo’da flaş gelişme

’da forma giyen ’ın eski stoperi ’nun ayrılmak istediği resmen açıklandı.

Sportif Direktörü , 'ın eski futbolcusu 'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Juninho, "Marcelo ayrılmak istiyor ama daha 18 ay sözleşmesi var. Marcelo deneyimli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon 11 oynayan bir futbolcuydu. Bu sezon yedek kaldı ama bize tek sorun bile çıkarmadı" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Lyon yönetiminden randevu talep ederek, yıldız futbolcuyla ilgili yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor.
  1. 18.12.2019
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