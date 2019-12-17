Çebi’nin desteği işe yaramadı

Ümraniye'ye adeta üs kuran Ahmet Nur Çebi, Malatyaspor maçı öncesinde de futbolcularla bir araya gelerek onlarla yemek yedi. Hatta F.Bahçe'nin Sivasspor maçından puan kazanamayacağını kendilerinin galip gelmeleri durumunda farkı açacaklarını da anlattı. Çebi, oyunculara 6'da 6 yaptıkları için teşekkür etti. Ancak, Beşiktaş, Malatyaspor'a 2-0 yenildi.