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17 Aralık 2019, Salı
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Çebi’nin desteği işe yaramadı

Çebi’nin desteği işe yaramadı

Ümraniye'ye adeta üs kuran , Malatyaspor maçı öncesinde de futbolcularla bir araya gelerek onlarla yemek yedi.

Ümraniye'ye adeta üs kuran , Malatyaspor maçı öncesinde de futbolcularla bir araya gelerek onlarla yemek yedi. Hatta F.Bahçe'nin maçından puan kazanamayacağını kendilerinin galip gelmeleri durumunda farkı açacaklarını da anlattı. Çebi, oyunculara 6'da 6 yaptıkları için teşekkür etti. Ancak, , Malatyaspor'a 2-0 yenildi.

  1. 17.12.2019
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