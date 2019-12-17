Çebi’nin desteği işe yaramadı
Ümraniye'ye adeta üs kuran Ahmet Nur Çebi, Malatyaspor maçı öncesinde de futbolcularla bir araya gelerek onlarla yemek yedi.
Ümraniye'ye adeta üs kuran Ahmet Nur Çebi, Malatyaspor maçı öncesinde de futbolcularla bir araya gelerek onlarla yemek yedi. Hatta F.Bahçe'nin Sivasspor maçından puan kazanamayacağını kendilerinin galip gelmeleri durumunda farkı açacaklarını da anlattı. Çebi, oyunculara 6'da 6 yaptıkları için teşekkür etti. Ancak, Beşiktaş, Malatyaspor'a 2-0 yenildi.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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