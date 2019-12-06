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06 Aralık 2019, Cuma
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Avcı: Skor iyi ama oyun!

Avcı: Skor iyi ama oyun!

: “’ın duygusu, ruhu başka. Maç kazandıkça futbolumuz gelişiyor, öz güven artıyor. Skora rağmen oyun tatmin etmedi”

Teknik patron , skora rağmen oyundan tatmin olmadığını söyledi. Usta hoca "Skor iyi ama oyun beni çok mutlu etmedi. Futbolu kiminle, nerede, ne şekilde oynarsan oyna, bir takım gerçekleri oynaman gerekiyor" dedi. "Maç kazandıkça oyun gelişiyor, öz güven artıyor. Bir ivme kazandık" ifadesini kullanan Avcı, şöyle devam etti: "'ın duygusu, ruhu başka. de 'senin ruhun Beşiktaş'a uygun' demişti. Umarım destek sezon sonuna kadar devam eder."

HOCADAN DOKUZ DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Avcı, 5. tur ilk maçında 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor karşısında rotasyona gitti. ile ligde oynanan son maça ilk 11'de başlayan 9 futbolcuyu dinlendiren Avcı, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü ve genç futbolcular Utku, Erdoğan Kaya, Muhayer ile Güven'e forma verdi.

  1. 6.12.2019
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