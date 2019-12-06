Avcı: Skor iyi ama oyun!
Abdullah Avcı: “Beşiktaş’ın duygusu, ruhu başka. Maç kazandıkça futbolumuz gelişiyor, öz güven artıyor. Skora rağmen oyun tatmin etmedi”
Teknik patron Abdullah Avcı, skora rağmen oyundan tatmin olmadığını söyledi. Usta hoca "Skor iyi ama oyun beni çok mutlu etmedi. Futbolu kiminle, nerede, ne şekilde oynarsan oyna, bir takım gerçekleri oynaman gerekiyor" dedi. "Maç kazandıkça oyun gelişiyor, öz güven artıyor. Bir ivme kazandık" ifadesini kullanan Avcı, şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın duygusu, ruhu başka. Metin Tekin de 'senin ruhun Beşiktaş'a uygun' demişti. Umarım destek sezon sonuna kadar devam eder."
HOCADAN DOKUZ DEĞİŞİKLİK BİRDEN
Avcı, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor karşısında rotasyona gitti. Kayserispor ile ligde oynanan son maça ilk 11'de başlayan 9 futbolcuyu dinlendiren Avcı, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü ve genç futbolcular Utku, Erdoğan Kaya, Muhayer ile Güven'e forma verdi.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Avcı: Skor iyi ama oyun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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