Avcı: Skor iyi ama oyun!

Teknik patron Abdullah Avcı, skora rağmen oyundan tatmin olmadığını söyledi. Usta hoca "Skor iyi ama oyun beni çok mutlu etmedi. Futbolu kiminle, nerede, ne şekilde oynarsan oyna, bir takım gerçekleri oynaman gerekiyor" dedi. "Maç kazandıkça oyun gelişiyor, öz güven artıyor. Bir ivme kazandık" ifadesini kullanan Avcı, şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın duygusu, ruhu başka. Metin Tekin de 'senin ruhun Beşiktaş'a uygun' demişti. Umarım destek sezon sonuna kadar devam eder."

HOCADAN DOKUZ DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Avcı, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor karşısında rotasyona gitti. Kayserispor ile ligde oynanan son maça ilk 11'de başlayan 9 futbolcuyu dinlendiren Avcı, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü ve genç futbolcular Utku, Erdoğan Kaya, Muhayer ile Güven'e forma verdi.