18’lik Erdoğan’dan süper start

Kara Kartal'ın 2. golünü kaydeden Erdoğan Kaya, A takım kariyerine golle başladı. 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki defans oyuncusu 45. dakikada bir başka genç oyuncu Muhayer Oktay'ın kornerden gelen ortasını çok şık bir kafa golüyle ağlara yolladı. Böylece ilk maçında golle tanışmış oldu. Erdoğan'ın golü taraftarlardan da alkış aldı. Az sayıdaki siyah-beyazlı futbolsever, son düdükle birlikte Erdoğan'ı tribünlere çağırdı. Genç futbolcu da bu isteğe karşılık verip üçlü çektirdi. Erdoğan, "Golle başladığım için çok mutluyum" dedi.