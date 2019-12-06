18’lik Erdoğan’dan süper start
Kara Kartal'ın 2. golünü kaydeden Erdoğan Kaya, A takım kariyerine golle başladı. 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki defans oyuncusu 45. dakikada bir başka genç oyuncu Muhayer Oktay'ın kornerden gelen ortasını çok şık bir kafa golüyle ağlara yolladı.
Kara Kartal'ın 2. golünü kaydeden Erdoğan Kaya, A takım kariyerine golle başladı. 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki defans oyuncusu 45. dakikada bir başka genç oyuncu Muhayer Oktay'ın kornerden gelen ortasını çok şık bir kafa golüyle ağlara yolladı. Böylece ilk maçında golle tanışmış oldu. Erdoğan'ın golü taraftarlardan da alkış aldı. Az sayıdaki siyah-beyazlı futbolsever, son düdükle birlikte Erdoğan'ı tribünlere çağırdı. Genç futbolcu da bu isteğe karşılık verip üçlü çektirdi. Erdoğan, "Golle başladığım için çok mutluyum" dedi.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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