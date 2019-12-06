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06 Aralık 2019, Cuma
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18’lik Erdoğan’dan süper start

18’lik Erdoğan’dan süper start

 'ın 2. golünü kaydeden , A takım kariyerine golle başladı. 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki defans oyuncusu 45. dakikada bir başka genç oyuncu 'ın kornerden gelen ortasını çok şık bir kafa golüyle ağlara yolladı.

'ın 2. golünü kaydeden , A takım kariyerine golle başladı. 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki defans oyuncusu 45. dakikada bir başka genç oyuncu 'ın kornerden gelen ortasını çok şık bir kafa golüyle ağlara yolladı. Böylece ilk maçında golle tanışmış oldu. Erdoğan'ın golü taraftarlardan da alkış aldı. Az sayıdaki siyah-beyazlı futbolsever, son düdükle birlikte Erdoğan'ı tribünlere çağırdı. Genç futbolcu da bu isteğe karşılık verip üçlü çektirdi. Erdoğan, "Golle başladığım için çok mutluyum" dedi.

  1. 6.12.2019
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