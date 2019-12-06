Taraftar ilgi göstermedi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Taraftar ilgi göstermedi

Taraftar ilgi göstermedi

Taraftar ilgi göstermedi

taraftarlar, kupa maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin taraftar takip etti.

taraftarlar, kupa maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin taraftar takip etti. Anagold 24Erzincanspor taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi. Öte yandan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle iki takım futbolcuları sahaya "Engelsiz bir dünya için bir gün değil her gün destek ol" pankartıyla çıktı.
  1. 6.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taraftar ilgi göstermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN