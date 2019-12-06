Muhteşem dönüş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. 2017-2018 sezonunda TFF'nin kararını protesto ettiği için ceza alan ve geçen sezon organizasyonda yer alamayan siyah-beyazlılar, tam 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Yedek ağırlıklı bir kadro ile oynayan Beşiktaş'ta gol perdesini 25'te Boyd açtı.

SERİ 7 MAÇA ÇIKTI

45+3'te sahneye çıkan Erdoğan Kaya, güzel bir kafa vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi. Kapanışı ise 84. dakikada Caner'in asistinde Umut Nayir yaptı. Kara Kartal, bu farklı galibiyetle tur kapısını sonuna kadar açtı. Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak. Öte yandan Beşiktaş 5'i lig, UEFA 1'i Avrupa Ligi ve kupa olmak üzere son 7 resmi maçını da kazanmış oldu.

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

6' Kartal tehlikeli geldi. Rebocho'nun sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

15' Serbest vuruşu paslaşarak kullanan 24 Erzincanspor'da Abdurrahman Canlı'nın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda Utku meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25' Güven'in sağdan ortasında ön direkte bulunan Elneny'nin kayarak yaptığı vuruş kaleciden döndü. Devamında arka direkte Boyd kafayla tamamladı: 1-0.

39' Rebocho'nun sahasından verdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan Güven'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

45+3' Beşiktaş ilk yarının uzatma anlarında 2-0 yaptı... Muhayer'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

51' Muhammed Kerem'in sağdan topla ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içine giren Halil'in kaleci Utku'nun üzerinden yaptığı aşır tma vuruşta top sağdan dışarı gitti.

54' Enes'in sol kanattan yapılan ortada defanstan seken topu alan Hüseyin'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

60' Rebocho'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kurtardı.

84' Caner 'in ara pasında defansın arkasına sarkan Umut'un ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.