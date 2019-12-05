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05 Aralık 2019, Perşembe
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Aleksandar Prijovic duyurdu! Beşiktaş itirafı ve transfer...

Lige bu sezon iyi bir başlangıç yapamayana ancak devre arası bitimine yakın iyiden iyiye toparlanan 'ta flaş gelişmesi... Siyah beyazlılar daha önce Türkiye'de Boluspor'un da formasını giyen 'i kadrosuna katmak istiyor. Prijovic, kış transfer döneminde de Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Prijovic, 'ın kendisini yaz döneminde de istediğini ancak maliyetten dolayı gerçekleşmediğini söyledi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-İttihad forması giyen Prijovic yıllık 5 milyon Euro kazanıyor. Golcü oyuncunun kiralık olarak çıkışının mümkün olabileceği belirtildi.

PAOK DEVREDE AMA ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ!

Oyuncunun PAOK'a da transferi söz konusu. Ancak Prijovic mali sorunlar yaşayan PAOK'a transferinin zor olduğunu; önceliğinin Beşiktaş olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ta kendisini ispatlayabileceğini ve yeteneklerini sergileyebileceğini düşünüyor. Bu sebeple Beşiktaş'a transfer olmak istiyor. Bu transferin gerçekleşebileceğine dair bazı bilgiler Suudi Arabistan basınında da yer aldı.

Beşiktaş şanssızlığını kırdı

  1. 05.12.2019
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