Aleksandar Prijovic duyurdu! Beşiktaş itirafı ve transfer...
Lige bu sezon iyi bir başlangıç yapamayana ancak devre arası bitimine yakın iyiden iyiye toparlanan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Siyah beyazlılar daha önce Türkiye'de Boluspor'un da formasını giyen Aleksandar Prijovic'i kadrosuna katmak istiyor. Prijovic, kış transfer döneminde de Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.
Radyospor'a konuşan Prijovic, Beşiktaş'ın kendisini yaz transfer döneminde de istediğini ancak maliyetten dolayı gerçekleşmediğini söyledi.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-İttihad forması giyen Prijovic yıllık 5 milyon Euro kazanıyor. Golcü oyuncunun kiralık olarak çıkışının mümkün olabileceği belirtildi.
PAOK DEVREDE AMA ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ!
Oyuncunun PAOK'a da transferi söz konusu. Ancak Prijovic mali sorunlar yaşayan PAOK'a transferinin zor olduğunu; önceliğinin Beşiktaş olduğunu ifade etti.
Beşiktaş'ta kendisini ispatlayabileceğini ve yeteneklerini sergileyebileceğini düşünüyor. Bu sebeple Beşiktaş'a transfer olmak istiyor. Bu transferin gerçekleşebileceğine dair bazı bilgiler Suudi Arabistan basınında da yer aldı.
- 05.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Aleksandar Prijovic duyurdu! Beşiktaş itirafı ve transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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