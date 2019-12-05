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05 Aralık 2019, Perşembe
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'tan flaş karar! Ücretsiz bilet...

Beşiktaş'tan flaş karar! Ücretsiz bilet...

5. turunda , 'ta Anagold 24Erzincanspor'u ağırlıyor. 595 gün sonra kupa heyecanı yaşayacak olan siyah-beyazlılar ilk maçtan avantajı kapmak istiyor. Beşiktaş Kulübü, Passolig Sahibi kadın taraftarların Anagold 24Erzincanspor maçını ücretsiz olarak izleyebileceğini duyurdu.

, 'nın ilk maçında 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u ağırlayacak. 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Beşiktaş Kulübü, 'Kadın Hakları' gününe özel, Passolig sahibi kadın taraftarların Anagold 24Erzincanspor maçını ücretsiz olarak izleyebileceğini duyurdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve tanındığının ve bu tarihin Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, bu vesileyle Türk kadınına 'Seçme ve Seçilme Hakkı' verilmesine öncülük eden 'ü saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Passolig sahibi kadın taraftarların, maçın başlama saatine kadar Bilet Satış Gişesi'nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabileceği karşılaşma 20.45'te başlayacak.

  1. 05.12.2019
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