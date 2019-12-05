Beşiktaş'tan Atiba'ya özel sözleşme! İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı performansıyla adeta göz kamaştırıyor. Atiba'nın bu sezon Süper Lig'de çektiği iki isabetli şut da gol oldu. Klasını gösteren tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın bu sezon attığı en erken golün de sahibi oldu. Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla herkesin takdirini topluyor. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu müthiş enerjisi ve çalışkanlığıyla alkışlanırken hem savunma hem de hücumda takıma büyük katkı sağlıyor.



Kayserispor mücadelesinin ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, Atiba için yaptığı açıklamada, "Atiba oynamak istediği sürece oynayacak. Yönetim kuruluyla karar vereceğiz. Kaybetmeden devam edilmesi gereken oyunculardan biri. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Beşıktaş'ta 7. sezonuna giren Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da siyah-beyazlı yönetimin Kanadalı oyuncu için farklı planları var. Atiba için yönetim 1 yıl daha sözleşme teklifinde bulunmaya karar verdi. Sonrasında ise taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcudan kulüpte antrenör olarak devam etmesi istenecek. 36 yaşındaki oyuncunun da 1 yıl + antrenörlük teklifine sıcak baktığı kaydedildi.