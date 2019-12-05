MAÇ SONUCU Beşiktaş 3-0 24 Erzincanspor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

Rövanş mücadelesi ise 18 Aralık Çarşamba günü Anagold 24Erzincanspor'un sahasında oynanacak.

MAÇ ÖZETİ:

6' Beşiktaş'ta Umut Nayir'in şutu kale direğinin dibinden çok az farkla auta çıktı.

10' Rebocho'nun ortasında Roco'nun vuruşu Erzincanspor savunmasından geri döndü.

15' TEHLİKELİ POZİSYON | Erzicanspor'un üst üste şutlarını kaleci Utku Yuvakuran çıkardı.

21' Elneny'nin kaleye doğru ortasında top kaleci Süleyman'da kaldı.

22' TEHLİKELİ POZİSYON | Beşiktaş savunmanın yaptığı hata sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed'in şutunu Utku Yuvakuran çıkarıyor.

25' GOL | Elneny'nin şutunu kaleci Süleyman zorlukla çıkarırken, boşta kalan topa Tyler Boyd'un kafa vuruşunu Süleyman topu tekrar çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiğini belirtti ve golü verdi.

36' Elneny'nin defansın arkasına gönderdiği ara pasında top Umut Nayir'in önünde kaldı ancak kaleci Süleyman açılarak topu uzaklaştırdı.

44' Tyler Boyd'un ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda Bahattin Duran'dan devam kararı geldi.

45+1' Gerçekleşen Erzincanspor atağında kaleyi bulan şutu Utku Yuvakuran kornere çeldi.

45+3' GOL | Beşiktaş'ta kullanılan kornerde Erdoğan, düzgün bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

50' TEHLİKELİ POZİSYON | Güven Yalçın'ın pasında Muhayer'in şutunu kaleci Süleyman kornere çeldi.

51' TEHLİKELİ POZİSYON | Kontraatağa çıkan Erzincanspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Yılmaz'ın şutu üstten çok az farkla auta çıktı.

55' Deplasman ekibi atağında Hüseyin'in sert şutu yan ağlarda kaldı.

58' Ali Öztürk'e yaptığı müdahale sonrası Tyler Boyd sarı kart görüyor.

59' Elneny'nin ortayla karışık şutunda kaleci Süleyman topu kornere çeliyor.

60' Deplasman ekibinde Ali Öztürk'ün yerine Burak Aydın oyuna dahil oluyor.

60' TEHLİKELİ POZİSYON | Korner kazanan Beşiktaş'ta Rebocho'nun ortasında Erdoğan'ın kafa vuruşu çizgi üzerinde kalecinin kucağında kalıyor.

64' Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in yerine Kevin N'Koudou oyuna dahil oluyor.

68' Elneny'nin uzaktan şutu kaleyi buluyor ancak hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırıyor.

71' N'Koudou'nun ortasında Tyler Boyd'un kafa vuruşu savunmadan kornere çıktı.

74' Beşiktaş'ta Enzo Roco sarı kart gören isim.

75' Siyah-beyazlı ekipte Muhayer'in yerine Erdem Seçgin oyuna dahil oldu.

76' Erzincanspor'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Osman Şahin oyuna dahil oluyor.

79' Tyler Boyd'un uzaktan şutu kaleci Süleyman Kasap'ta kaldı.

84' GOL | Caner Erkin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Nayir topu ağlara gönderdi.

89' Rebocho'nun pasında Güven Yalçın'ın şutu az farkla auta çıktı.

90+1' Beşiktaş'ta sarı kart gören isim Caner Erkin.

90+2' Erdem'in ceza sahası içerisinde açtığı ortaya Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın hakemi son düdüğü çaldı ve Beşiktaş, Anagold 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş 1-0 Anagold 24 Erzincanspor

595 GÜN SONRA KUPA MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş, 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

2017-2018 sezonundaki kupanın yarı finalinde siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş'in tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanması sonrası 57. dakikada karşılaşma tatil olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, yarıda kaldığı andaki şartlarla maçın seyircisiz oynanması kararını protesto ederek sahaya çıkmayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon kupadan men edilmişti.

Beşiktaş, 1 sezonun ardından yeniden kupada boy gösterdi.

SİYAH-BEYAZLILARDAN KADIN TARAFTARLARA JEST

Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarlarına kapılarını ücretsiz açtı.

Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan mücadeleyi ücretsiz izledi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçına ilgi göstermedi.

Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin taraftar takip etti.

Anagold 24Erzincanspor taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi.

Öte yandan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle iki takım futbolcuları sahaya "Engelsiz bir dünya için bir gün değil her gün destek ol" pankartıyla çıktı.